Maratona da Barcelona a dois meses de distância

Faltam precisamente dois meses para a realização da Maratona de Barcelona, uma das mais tradicionais provas de longa distância do calendário de atletismo do país vizinho. Segunda maratona com maior número de 'finishers' nos últimos dois anos em Espanha, apenas atrás de Valência, a prova catalã caminha a passos largos para uma casa cheia, num elenco de inscritos no qual já constam quase uma centena de corredores portugueses.





As inscrições seguem abertas no site oficial da prova, estando de momento o valor do registo em 73 euros, referente ao segundo patamar, que é válido até aos 17 mil inscritos. Para lá dessa marca o preço subirá para os 84 euros.