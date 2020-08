Maratona da Europa adiada para 2021

A organização da Maratona da Europa anunciou esta quinta-feira a decisão de adiar para 2021 a realização da sua segunda edição. Em comunicado, a GlobalSport assume ter feito todos os esforços para garantir a prova em outubro - a data para a qual tinha sido inicialmente adiada -, mas "tendo como prioridade salvaguardar a segurança de todos os participantes e cumprir as normas e recomendações da Direção-Geral da Saúde" acabou por ser impossível fazê-lo este ano.





Assim, a segunda edição da Maratona da Europa passará para 25 de abril de 2021, uma data que foi decidida de forma unânime por todos os promotores da iniciativa, nomeadamente a Câmara Municipal de Aveiro, Turismo do Centro de Portugal e a própria GlobalSport. A quem estava inscrito para a edição deste ano, a organização irá fazer a transferência da inscrição para 2021, oferecendo igualmente uma t-shirt extra alusiva à edição adiada de 2020.De olho já no próximo ano, o director executivo da GlobalSport promete uma edição memorável para 2021. "Vai ser incrível. Vamos superar as expectativas dos nossos participantes. Pedimos desculpa pelo inevitável adiamento, mas vamos aproveitar esta oportunidade para realizar uma Maratona da Europa ainda mais espetacular. Seremos 20 mil participantes, nas ruas da bela cidade de Aveiro, a celebrar a vida!", declarou Paulo Costa.