Maratona da Europa adiada para outubro

Inicialmente agendada para 26 de abril, a Maratona da Europa foi adiada para 25 de outubro, anunciou esta sexta-feira a Global Sport, empresa responsável pela organização da prova aveirense.





A decisão, tomada "em total sintonia com a Câmara Municipal de Aveiro, a Entidade Regional de Turismo do Centro, a GlobalSport e a Câmara Municipal de Ílhavo, conjuntamente com mais de cento e cinquenta parceiros", surge na sequência da evolução do surto do coronavírus, que já levou ao cancelamento e adiamento de provas um pouco por todo o Mundo.No mesmo comunicado, a organização da Maratona da Europa explica que todas as inscrições feitas até agora se manterão ativas para a nova data, podendo igualmente ser feita a transferência da inscrição para a edição de 2021.