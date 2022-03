Maratona da Europa apresentada este sábado

Depois de dois anos de ausência por conta da pandemia de Covid-19, a Maratona da Europa está de volta! A apresentação oficial da prova organizada pela GlobalSport está marcada para este sábado em Aveiro, no Cais da Fonte Nova, junto à antiga fábrica Jerónimo Pereira Campos.Um evento que volta a colocar no mapa a cidade de Aveiro, algo que José Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal, enaltece. "A Maratona da Europa é uma forte aposta do município na recuperação dos hábitos de vida saudáveis dos aveirenses e uma excelente oportunidade para todos nós desfrutarmos a vida ao ar livre, depois de tanto tempo confinados. Desta vez, a Maratona da Europa não vai parar a cidade, vai enchê-la, ainda mais, de vida!", sublinha o líder do executivo do Município de Aveiro.Além de Ribau Esteves, a conferência de imprensa de apresentação contará ainda com a presença de Pedro Machado (presidente do Turismo Centro de Portugal), João Campolargo (presidente da Câmara Municipal de Ílhavo), Paulo Costa (da GlobalSport) e ainda de Aurora Cunha, a atleta olímpica e tricampeã mundial de estrada na década de 80, como madrinha da competição.