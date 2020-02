Maratona da Europa: ganha uma das inscrições que temos para oferecer

Tal como no ano passado, Record volta a ter inscrições da Maratona da Europa para oferecer. Este ano marcada para 26 de abril, a prova da Global Sport está apostada em voltar a marcar a diferença e, nesse sentido, decidiu premiar os leitores do nosso jornal com uma oferta muito especial. O passatempo decorre entre 17 e 27 de fevereiro. Para se habilitar apenas terá de preencher o formulário acima e, caso seja um dos vencedores, esperar o nosso contacto até final do mês. Aceitas o desafio?





Caso não consiga aceder ao formulário acima, clique aqui