Depois do sucesso que foi a primeira edição - com mais de mil atletas a concluírem a prova principal -, a organização da Maratona da Europa anunciou esta quarta-feira que as inscrições para a edição do próximo ano abrirão já nesta sexta-feira (dia 3), pelas 23 horas. De acordo com a Global Sport, "durante a primeira hora de abertura de inscrições terão lugar as primeiras novidades" da próxima edição, que já tem data marcada para 26 de abril.