Maratona da Europa oferece inscrições a atletas desempregados

A organização da Maratona da Europa anunciou esta terça-feira uma iniciativa inédita, com a oferta da inscrição para a prova principal a todos os atletas que neste momento estejam desempregados. Sob o lema 'Maratona para Todos', a prova que se realiza nas cidades de Aveiro e Ílhavo tenciona dar a mão a todos aqueles que gostariam de correr a prova rainha, mas que por conta de dificuldades económicas não o podem fazer.Para Paulo Costa, Diretor Executivo do evento, "este é um momento em que todos deveremos estar unidos no apoio a quem mais precisa e o desporto deverá, sempre, ser exemplo maior de igualdade e solidariedade."Para beneficiarem desta oferta, os interessados deverão enviar o pedido por email, com a respetiva Declaração de Desemprego em anexo, para o email da organização ( info@globalsport.pt ). Estas inscrições serão nominais e intransmissíveis, podendo apenas ser usadas exclusivamente pelos seus titulares.As inscrições estão abertas em www.europemarathon.pt