Maratona da Europa passa a integrar lista 'World Athletics Label Road Races'

A Maratona da Europa é a mais recente prova portuguesa a integrar o calendário internacional da World Athletics. A prova organizada pela Global Sport passa a ser uma das ' World Athletics Label Road Races ', juntando-se desta forma a um restrito lote de provas que reúnem os requisitos exigidos pelo organismo que rege o atletismo mundial.As outras provas nacionais que integram as 'World Athletics Label Road Races' são as meias maratonas e maratonas de Porto e Lisboa, pelo que este reconhecimento acaba também por seguir a ideia da organização do evento, na tentativa de descentralizar e dar mais oportunidades a outras regiões do país.A Maratona da Europa, refira-se, realiza-se a 23 de abril, na cidade de Aveiro.