A organização da Maratona da Europa revelou este domingo a primeira grande novidade para a edição do próximo, ao anunciar no Facebook que a medalha que será entregue aos 'finishers' estará cravejada com os famosos cristais Swarovski.





Marcada para 26 de abril, em Aveiro, a Maratona da Europa promete mais novidades para as próximas semanas, isto numa segunda edição na qual a Global Sport espera superar todos os registos alcançados este ano, numa estreia na qual milhares de corredores se juntaram para uma verdadeira festa