Maratona da Muralha da China também foi cancelada devido ao coronavírus

Depois do cancelamento da prova popular da Maratona de Tóquio, também a tradicional Maratona da Muralha da China anunciou a sua decisão de não realizar o evento este ano devido ao surto do coronavírus. A informação foi anunciada pela organização na segunda-feira, num comunicado no qual deixa claro que esta decisão se deve ao facto de a segurança dos corredores ser a sua prioridade máxima.





"Estamos muito desapontados em tomar esta decisão, mas após a declaração de emergência global de saúde pública por parte da OMS, assim como as restrições de viagens que foram impostas, acreditamos que esta é a decisão correta a tomar", assumiu a organização do evento.