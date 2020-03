Maratona de Barcelona com alto risco de cancelamento

A Maratona de Barcelona, agendada para o próximo domingo (15 de março), corre o sério risco de ser cancelada, segundo adiantou esta terça-feira a imprensa espanhola. A 'Marca' suporta a sua informação com base nas medidas excecionais adotadas pelo Ministério da Saúde, que determinaram já a realização à porta fecha de vários jogos de futebol, nomeadamente o duelo de Champions entre Valencia e Atalanta.





Ainda assim, apesar deste elevado risco, uma decisão final será apenas tomada nos próximos dias, sempre consoante a evolução da situação do surto no país. De resto, a organização do evento garantiu ao 'Mundo Deportivo' que até agora não recebeu nenhuma informação concreta, pelo que os preparativos seguem com toda a normalidade.Refira-se que estão inscritos nesta Maratona de Barcelona perto de 17 mil corredores, sendo que desse número cerca de 100 são portugueses.