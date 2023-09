Maratona de Barcelona vai ter novo percurso em 2024

Prova que ano após ano chama centenas de portugueses, a Maratona de Barcelona vai contar com um percurso renovado para 2024. A mudança, motivada pelas obras que estão a decorrrer na zona que até agora servia de partida e chegada da mítica prova, vai tornar o novo circuito catalão mais urbano, rápido e, também, mais turístico.Agendada para 10 de março, a 'nova' Maratona de Barcelona vai arrancar no Paseo de Gracia e terminará logo após o emblemático Arco de Triunfo. Pelo meio, nos 42,195 quilómetros, a prova catalã passará ao lado de 15 pontos emblemáticos da Cidade Condal, como a Casa Batlló, a Sagrada Familia ou a Plaza Cataluña. Apesar de a uma primeira vista parecer muito sinuosa, este novo traçado está bem mais rápido, com apenas 33 viragens, ainda que algumas sejam de 180º.Nesta que será a 45.ª edição, a Zurich Marató Barcelona contará também com um novo patrocinador técnico, a marca suíça On, uma das que mais tem crescido nos últimos anos.