Maratona de Berlim anuncia resultados do sorteio mas há outras formas de entrar

Começaram a ser esta terça-feira anunciados os resultados do sorteio para a entrada na Maratona de Berlim, com milhares de corredores a receberem a boa nova de que foram escolhidos para participar naquela que é a prova mais rápida do Mundo na distância rainha. Muitos mais ficaram de fora, mas a verdade é que as chances de entrada na maratona alemã não terminam por aí. Se não foi um dos felizardos (serão cerca de 15 mil os escolhidos via sorteio), há outras possibilidades de garantir a entrada, como através de uma agência de viagens especializada.Em Portugal a Maratona de Berlim é vendida em pacotes exclusivos e personalizados pela Endeavor Maratones Internacionales , que garante não só o acesso garantido a um dorsal para a corrida, como também um pacote completo com viagem e alojamento na cidade alemã durante o fim de semana da prova. O alojamento será num dos hóteis mais exclusivos da cidade, o que garante desde logo o descanso necessário antes de uma corrida desta dimensão. Além do pacote com viagem e alojamento, a Endeavor Maratones Internacionales assegura ainda outros serviços, como transfers e acompanhamento no dia da maratona.Além da Maratona de Berlim, esta agência de viagens conta também na sua lista de serviços outras provas, como quatro outras Majors (Tóquio, Londres, Nova Iorque e Chicago), mas também as maratonas de Praga, Valência ou Dublin.