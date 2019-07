Maratona de Berlim apresenta quarteto etíope de respeito

Na ausência de Eliud Kipchoge, que irá tentar quebrar a barreira das duas horas num evento privado, a organização da Maratona de Berlim procura outros focos de interesse para a sua edição deste ano, tentando apresentar um elenco forte mesmo sem a presença do mais rápido da história. Nesse sentido, de uma assentada apresentou quatro nomes de respeito, todos eles etíopes e com recordes pessoais na região das 2:04 horas.





De todos, o mais credenciado é Guye Adola, graças às 2:03:46 horas fixadas em 2017, que na altura lhe valeram o segundo lugar em Berlim, naquela que foi a estreia mais rápida na história da maratona. Para lá deste, estarão também em Berlim os seus compatriota Leul Gebrselassie (2:04:02), Sisay Lemma (2:04:08) e Birhanu Legese (2:04:15), todos eles com ambições reais de lutar pelo triunfo nas ruas alemãs.Este quarteto terá como ambição quebrar a tendência recente em Berlim, com vitórias quenianas em oito das últimas nove edições, isto para lá de tentar também uma sempre importante vitória numa prova do circuito Abbott World Marathon Majors, algo que apenas Birhanu Legese conseguiu (em Tóquio, este ano).