Maratona de Boston apresenta pelotão de elite de enorme qualidade

O anúncio da presença de Eliud Kipchoge dava por si só uma dimensão diferente à Maratona de Boston deste ano, mas a organização da mais antiga maratona do Mundo decidiu ir mais longe: reuniu aquele que será, muito provavelmente, o pelotão de elite mais forte da história, o que deixa já antever uma corrida que promete emoção de princípio a fim.No masculino, para lá do já lendário Eliud Kipchoge, o bicampeão olímpico e também recordista mundial, estarão sete atletas com marcas abaixo das 2:05 - os quenianos(2:03:00) e(2:04:24), o tanzanês(2:03:00), os etíopes(2:03:40),(2:04:45) e(2:04:49) e ainda o brasileiro(2:04:51). Estarão ainda mais 17 atletas com recordes pessoais abaixo das 2:10 e haverá também representação europeia, a cargo do sueco(2:10:03) ou o alemão(2:10:18).Quanto às senhoras, são nove as atletas com recordes abaixo das 2:20, com especial destaque para a etíope, que recentemente fixou a terceira melhor marca da história em Valencia - 2:14:58, um novo recorde nacional do seu país. Da Etiópia estarão também presentes(2:18:11) e(2:19:10). Além deste trio, destaque ainda para as quenianas(2:17:29),(2:17:43),(2:17:57),(2:18:11) e(2:19:50) e ainda a israelita(2:17:45).A Maratona de Boston, como habitualmente, disputa-se a uma segunda feira, no Dia dos Patriotas, este ano a 17 de abril.