Maratona de Brighton oferece dorsais aos afetados pelos cancelamentos de Paris, Roma e Barcelona

A Maratona de Brighton seguiu o recente exemplo da Maratona de Sevilha (neste caso em relação a Tóquio) e anunciou a oferta de inscrições para a sua prova aos atletas britânicos afetados pelo cancelamento das Maratonas de Paris, Barcelona ou Roma.





Numa nota emitida no seu Facebook oficial, a prova britânica, a realizar no dia 19 de abril, lamenta a situação ocorrida nessas provas e oferece uma alternativa para, desta forma, os atletas em causa poderem fazer valer o seu esforço de meses na preparação. Um gesto que naturalmente mereceu bastantes elogios, especialmente porque foram vários os atletas britânicos a serem afetados pelos cancelamentos e adiamentos de provas nas últimas semanas por causa do coronavírus.Aliás, a própria Maratona de Brighton emitiu esta semana uma comunicado a propósito dessa situação, deixando claro que estão a ser acompanhados todos os desenvolvimentos e que, por agora, a mais de um mês de distância, nada indica que a prova possa ser afetada.