Maratona de Chicago anuncia pelotão de elite com os dois mais rápidos da história

Todos esperavam um confronto entre Eliud Kipchoge e Kelvin Kiptum em Berlim , mas o mais jovem dos quenianos tinha outros planos. Ao invés de ir à Alemanha, o segundo mais rápido da história vai alinhar duas semanas depois na Maratona de Chicago, a 8 de outubro, conforme foi esta terça-feira anunciado pela organização da prova norte-americana.Além de Kiptum, que tem 2:01:25 horas como recorde pessoal - a apenas 16 segundos do recorde mundial de Kipchoge (2:01:09), conseguidos numa das mais incríveis atuações individuais da história (em Londres, em abril) , a prova de Chicago conta ainda com mais cinco nomes abaixo das 2:05: o belga Bashir Abdi (2:03:36), o queniano Benson Kipruto (2:04:24), os etíopes Dawit Wolde (2:04:27) e Seifu Tura (2:04:29) e ainda o brasileiro Daniel do Nascimento (2:04:51).Além do segundo mais rápido de sempre nos homens, a Maratona de Chicago contará também com a segunda maratonista mais rápida de sempre, a queniana Ruth Chepngetich, que no ano passado nesta mesma maratona ficou a somente 14 segundos da marca de Brigid Kosgei em 2019, ao correr em 2:14:18. Para lá da campeã em título, no pelotão entram ainda mais seis atletas com marcas abaixo das 2:20: a queniana Joyciline Jepkosgei (2:17:43), as etíopes Genzebe Dibaba (2:18:05), Sutume Kebede (2:18:12) e Tigist Girma (2:18:52), a norte-americana Emily Sisson (2:18:29) e ainda a holandesa Sifan Hassan (2:18:33).