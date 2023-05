Maratona de Copenhaga estreia novo percurso de olhos postos em recordes

A capital da Dinamarca recebe este domingo a 44.ª edição de uma das mais antigas maratonas da Europa, com um novo percurso e a promessa de tempos que serão certamente os mais rápidos de sempre em solo daquele país nórdicos. A ajudar a essa festa estarão os fortes nomes que a organização reuniu para este domingo, com atletas capazes de ameaçar e pulverizar os registos de Berhane Tsegay (2:08.23) e Helah Kiprop (2:24.10).Na elite masculina, há quatro corredores com registos abaixo das 2:07, com especial destaque para Reuben Kiprop Kipyego (2:03.55) e Hillary Kipsambu (2:04.44). Além deste duo, os outros dois nomes são Abraraw Misganaw (2:06.39) e Dadi Yami (2:05.41). Nas senhoras, a etíope Adawork Aberta (2:23.39) e a ugandesa Juliet Chekwel (2:23.13) são os nomes mais fortes.