Maratona de Frankfurt: não é preciso ser Major para se atingir a excelência

Aos 38, lá atrás, no momento de sofrimento

Quando falamos de maratonas na Alemanha, rapidamente o nosso pensamento irá para Berlim. Afinal de contas, é ali que mora a maratona mais rápida do Mundo, onde há mês e meio um tal de Eliud Kipchoge fixou a marca a bater nos 2:01.09. Mas a verdade é que no que a maratonas diz respeito há muito mais a descobrir por terras germânicas. Há, por exemplo, Hamburgo, Hannover e também Frankfurt, esta última uma prova que, no nosso entender, em nada fica a dever à principal maratona do país.Não terá naturalmente o mesmo glamour de Berlim, essencialmente por não ser uma Major, mas em tudo o resto arriscamos dizer que é efetivamente muito similar. E esse é desde logo o primeiro grande elogio que podemos fazer à prova que tivemos a honra de experimentar há algumas semanas, numa altura em que também tínhamos bem frescas as memórias da já referida Maratona de Berlim. Por isso, o termo de comparação é ainda mais claro.Foram cinco semanas entre cada uma, tempo suficiente para recuperar e atacar, uma vez mais, o tão desejado sub-3. Em Berlim ele tinha ficado a 61 segundos . Em Frankfurt o objetivo era finalmente fazer cair essa barreira. E os dados estavam todos a favor. Bem, quase todos. O único ponto que não estava a favor era um que a organização não podia controlar: uma temperatura ligeiramente superior ao pretendido para uma maratona rápida (estariam algures em torno dos 17, 18 graus). Mas, de resto, era tudo perfeito.A começar desde logo pela dimensão do pelotão. Seriam cerca de 10 mil os corredores para a maratona, o que desde logo permitia uma maior facilidade e menor confusão na hora da partida. Em Berlim isso é impossível. Depois porque, mesmo com quatro vezes menos corredores no pelotão, havia vários grupos para seguir a ritmos rápidos e nunca nos sentiríamos sozinhos. Trata-se ainda de uma maratona totalmente plana, tanto ou mais plana do que Berlim. Quando dizemos plana... é irritantemente plana! Arriscamos dizer que apenas tinha uma ligeiríssima subida numa ponte, mas de resto, era sempre a abrir!Pontos negativos? São poucos, mas vamos apontar um que também tivemos em Berlim: as mesas de hidratação são incrivelmente pequenas e, mesmo com um pelotão curto, foi algo complicado conseguir não falhar nenhum ponto de abastecimento.Foi nesse contexto totalmente favorável que me lancei a nova tentativa de quebrar a barreira das 3 horas, que semanas antes o meu camarada Nuno Miguel Ferreira tinha conseguido derrubar com uma fantástica mestria. Ia motivado por aquilo que ele fizera e tinha mais uma razão para ter um novo ânimo. Ao contrário de Berlim, onde fui acompanhado por um corredor francês, em Frankfurt quis ir sozinho e ser eu a impor o meu próprio ritmo. A ideia era fazer uma prova de menos para mais. Arrancar lento, passar aos 10 quilómetros em 43 minutos e à meia maratona em 1:30.30. Objetivos que cumpri na perfeição. Parecia um relógio suíço!Mas nisto da maratona bem sabemos que o ponto de definição não mora nos primeiros 21 ou 30. Está nos derradeiros 10 a 12 quilómetros. Eu sabia disso. Quando passei aos 21 estava confiante. Quando segui para os 25, aumentando o ritmo para o ponto que pretendia. Estava tudo a correr bastante bem e, cá dentro, comecei a encher-me de confiança. Já me imaginava a passar a meta com o relógio abaixo das 3 horas. Confiei e acreditei que ia mesmo consegui-lo. Se calhar confiei em demasia, porque me relaxei... Dos 25 aos 30 senti uma ligeira quebra. Nada de grave.Aos 32 passo por um corredor português, que estava ali a apoiar a sua esposa, e ganho uma nova energia. Tanto que dos 30 aos 35 faço a minha melhor légua (21.11)! Estava com o sub-3 à mercê de manter o ritmo que trazia. Não era preciso mais.O problema foi o que se seguiu. Num ápice, em três quilómetros, perco 20 segundos. Assim, do nada! O sub-3 já era uma miragem. Outra vez! Olho o relógio, faço contas de cabeça e começo a perceber que não ia dar. Ainda procuro acordar as pernas e tento recuperar algum do tempo perdido, mas elas simplesmente não tinham nada mais para dar. Quando passo o pórtico dos 40, novo olhar ao relógio. Tinha de fazer os últimos 2.2 quilómetros em cima dos 4'/km. Naquela fase... impossível!Mas não desisti. Cerrei os dentes. Queria pelo menos um recorde pessoal. Quando avisto a meta, novas contas de cabeça e sabia que, a menos que houvesse uma tragédia, o recorde era meu. E mesmo que não batesse, tinha de acabar feliz. Afinal de contas estava prestes a cruzar a meta num dos cenários mais incríveis que já tive a chance de passar. O imponente Festhalle, uma arena multiusos que neste dia se vestiu de gala para receber os maratonistas. As cores, a passadeira vermelha, as bancadas dos dois lados...Quando cruzo a meta, olho o relógio e vejo o tempo: 3:00.29. O sub-3 a 30 segundos... Se fiquei desapontado? Sim... por dois segundos! Rapidamente coloquei a cabeça no lugar e percebi que só podia celebrar mais esta maratona e mais este recorde. E também porque, mesmo não tendo saído um split negativo como pretendia, consegui uma gestão muito boa de ritmos e também de nutrição, sempre com a 226ers a ser o segredo sucesso.De Frankfurt é isso que levo em termos de registo, mas na memória fica aquela que terá sido uma das melhores maratonas do ano. Numa escala de 0 a 100, eventualmente levaria um 91, o que atesta bem a qualidade do evento em questão. Se em 2023 quiserem ir à Alemanha (depois de eventualmente terem sido rejeitados em Berlim), pensem em Frankfurt. Não se arrependerão.