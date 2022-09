Maratona de Frankfurt perto dos dez mil inscritos e a 'chamar' pelos portugueses

Depois de dois anos de ausência, volta em 2022 a Mainova Frankfurt Marathon, com a promessa de voltar a dar aos corredores uma experiência para mais tarde recordar, com perspetiva de tempos bastante rápidos. Até ao momento estão perto de 10 mil corredores inscritos para um evento marcado para 30 de outubro e a organização da prova alemã, numa perspetiva de internacionalização lança o desafio aos corredores portugueses, para aqueles que ainda procuram uma maratona para encaixar no seu calendário nestes meses de outono. Mais antiga maratona de cidade do país, a prova germânica já chegou perto dos números de inscritos recorde e as perspetivas são de superar largamente essa marca nos dois meses que restam.Além da prova rainha, a 39.ª edição da Mainova Frankfurt Marathon conta ainda no seu programa com uma corrida por estafetas de 4 corredores e uma mini maratona, destinada a crianças dos 8 aos 16 anos. Tal como os graúdos, também os miúdos poderão terminar a sua corrida de 4,2 quilómetros no emblemático 'Festhalle'. Antes, no sábado, corre-se ainda uma prova para os mais novos - nascidos entre 2013 e 2017 -, com 420 metros de distância, a Shock-headed Peter Run 2022.Ao todo, entre as quatro provas, o fim de semana de competição em Frankfurt costuma atrair mais de 25 mil corredores, muitos deles provenientes do estrangeiro, como por exemplo de Portugal. As inscrições estão abertas e até 9 de outubro o valor é de 110€ para a prova individual e de 190€ para a estafeta (por cada equipa). A mini maratona tem um custo de 10€, ao passo que a Shock-headed Peter Run 2022 é gratuita.Por curiosidade, de notar que o atual recorde da prova data de 2011, fixado pelo queniano Wilson Kipsang em 2:03:42. Já nas senhoras o máximo é da autoria da também queniana Valary Aiyabei, com 2:19:10.