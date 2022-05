Maratona de Frankfurt promete experiência rápida e final memorável

Para lá da tradicional Maratona de Berlim, conhecida como sendo a mais rápida do Mundo - foi lá registada a melhor marca de sempre -, a Alemanha é palco de outras provas com história e também rápidas. É o caso da Mainova Frankfurt Marathon, a mais antiga maratona de cidade do país, que este ano está marcada para 30 de outubro. É a oportunidade ideal para quem quer treinar no verão para uma prova de outono e que não conseguiu entrada nas principais provas da estação, como Berlim ou Londres.Neste momento estão já inscritos mais de cinco mil corredores para a prova principal, a maratona, o que representa desde já metade do número final habitual de inscritos (foi essa a marca atingida em 2019, na última edição realizada - em 2020 e 2021 não se realizou devido à Covid-19). Além da prova rainha, a 39.ª edição da Mainova Frankfurt Marathon conta ainda no seu programa com uma corrida por estafetas de 4 corredores e uma mini maratona, destinada a crianças dos 8 aos 16 anos. Tal como os graúdos, também os miúdos poderão terminar a sua corrida de 4,2 quilómetros no emblemático 'Festhalle'. Antes, no sábado, corre-se ainda uma prova para os mais novos - nascidos entre 2013 e 2017 -, com 420 metros de distância, a Shock-headed Peter Run 2022.Ao todo, entre as quatro provas, o fim de semana de competição em Frankfurt costuma atrair mais de 25 mil corredores, muitos deles provenientes do estrangeiro, como por exemplo de Portugal. As inscrições estão abertas e até 30 de junho o valor é de 100€ para a prova individual e de 170€ para a estafeta (por cada equipa). A mini maratona tem um custo de 10€, ao passo que a Shock-headed Peter Run 2022 é gratuita.Por curiosidade, de notar que o atual recorde da prova data de 2011, fixado pelo queniano Wilson Kipsang em 2:03:42. Já nas senhoras o máximo é da autoria da também queniana Valary Aiyabei, com 2:19:10.