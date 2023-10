Maratona de Frankfurt regressa com ambição de se consolidar nas mais rápidas do Mundo

Prova que detém a 10.ª melhor marca em termos absolutos na distância rainha, a Maratona de Frankfurt vai este domingo para a estrada com a ambição de bater o atual máximo do percurso (2:03.42, fixado há doze anos por Wilson Kipsang) e, também, consolidar-se como uma das mais rápidas do mundo. O pelotão para a edição deste ano, que decorre este domingo, promete tempos rápidos e o objetivo foi rapidamente colocado nesse tal registo histórico do ex-recordista mundial.Nesta que será a 40.ª edição, há vários nomes fortes candidatos a consegui-lo, surgindo à cabeça o etíope Guye Adola, que entra em prova com 2:03.46 de melhor marca. Há ainda a concorrência do compatriota Mulugeta Uma (2:06.07) e ainda dos quenianos Samwel Mailu (2:05.08) e Brimin Misoi (2:06.11), todos eles com ambições claras de melhorar as suas marcas pessoas e desafiar o tal recorde. A previsão de passagem à meia maratona é entre 61.50 e 62 minutos, bem dentro da ambição do registo anterior.Já nas senhoras, com as 2:19:10 de Valary Aiyabei (em 2019) na mira, a organização recrutou nove atletas com marcas abaixo das 2:25, com especial destaque para Visiline Jepkesho (2:21.37), Magdalyne Masai (2:22.16), Buzunesh Gudeta (2:22.38) e Paskalia Jepkogei (2:22.47).Ao todo, no domingo irão participar cerca de 13 mil corredores, alguns deles portugueses, mas apenas no pelotão popular.