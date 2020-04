Maratona de Genebra adiada

Numa altura em que a situação à volta do coronavírus atinge números preocupantes no país - a Suíça é o nono país do Mundo com mais casos (17137) e 11.º em mortos (461) -, a organização da Maratona de Genebra anunciou a sua decisão de adiar a edição deste ano, que estava inicialmente agendada para 10 de maio.





Na mesma nota, a prova helvética assume que trabalhou bastante nas últimas semanas para encontrar uma solução para uma nova data, tendo apontado para o primeiro fim de semana de outubro, a 3 e 4, como a solução ideal. Ainda assim, explica o comunicado, em face da situação ainda instável e sem previsões claras de evolução, "o cancelamento da edição de 2020 é uma possibilidade"."Nesse caso, e mesmo que o regulamento preveja que em caso de cancelamento por força maior não haja reembolso, vamos estudar a possibilidade de reembolsar pelo menos parte do valor pago a quem o deseje", pode ler-se no comunicado, no qual a organização da Maratona de Genebra, prova que contempla ainda outras corridas, como uma meia maratona e uma de 10 quilómetros, explica que uma decisão final será dada no mês de maio.