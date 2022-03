Maratona de Genebra com boa adesão portuguesa... mas há sempre espaço para mais

Realiza-se dentro de pouco mais de mês e meio, a 15 de maio, mais uma edição da Maratona de Genebra , uma prova que, como nos anos habituais, contará com uma boa presença de corredores portugueses. Pelas contas da organização, em cerca de 9.000 inscritos, mais de centena e meia são de origem lusa, o que se pode justificar tanto pela forte presença portuguesa na cidade, como também pelo apelo da cidade para turismo.As inscrições ainda seguem em aberto e neste momento o preço está ligeiramente acima dos 100€ para a maratona, 70€ para a meia maratona e 60€ para a prova de 10 quilómetros. Para lá destas três distâncias tradicionais - a maratona e meia, que se disputam no domingo, têm uma prova de estafetas -, a Generali Genève Marathon conta ainda com vários eventos paralelos, nomeadamente os '5 km by Always' e as provas para crianças, dos 1 aos 3 km.