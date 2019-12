Maratona de Genebra: correr no coração da Suíça

Prova que na edição deste ano reuniu quase 400 atletas portugueses, a Maratona de Genebra volta em 2020 uma vez mais com a promessa de dar aos corredores uma experiência para não mais esquecer. Agendada para 10 de maio, a prova helvética espera ter novamente um bom elenco luso à partida e é isso mesmo que Benjamin Chandelier, o diretor da prova, prevê para o próximo ano.E se não está convencido, ou se precisa de um 'empurrão', Benjamin Chandelier dá algumas dicas sobre o que poderá encontrar. "Será uma grande festa de corrida, pois temos corridas para todos. Desde os mais novos aos mais velhos, todos poderão encontrar a sua felicidade aqui. Esperamos que todos consigam atingir os seus objetivos nas melhores condições de organização possíveis. A nossa prioridade é o bem-estar do corredor. Mas a cereja no topo do bolo seria bater o nosso recorde de participantes", assumiu o diretor da prova, em declarações aMas, então, quais são os principais pontos de interesse da prova? Benjamin Chandelier dá algumas pistas: "A linha de meta mesmo em frente ao Jet d'Eau, a beleza da zona mais rural, o facto de ser uma prova que une a cidade a um ambiente mais rural, o Lago Genebra, tal como o facto de ser uma prova bastante plana, onde metade dos corredores consegue bater os seus recordes pessoais", explicou.De resto, o diretor da prova elencou ainda as vantagens de se correr esta maratona, nomeadamente os acessos fáceis a partir do aeroporto (através de um comboio gratuito) e ainda os acordos de parceria com uma rede de hóteis. Por outro lado, Chandelier lembra o facto de no programa estarem oito provas diferentes, divididas entre sábado e domingo (no elenco estão maratona, maratona de estafetas, meia maratona, meia maratona em cadeira de rodas, 10 quilómetros, 6 quilómetros femininos, corrida de crianças e corrida de pais e filho), isto para lá de em Genebra 'morar' a única prova Bronze Label da IAAF.A finalizar, o diretor da prova lembra a ligação à UNICEF, organismo que dá nome à prova. "Desde 2010 que a nossa organização tem trabalhado de forma conjunta com a UNICEF Suíça e Liechtenstein, o parceiro de solidariedade oficial da prova. Os fundos recolhidos são utilizados para instalar bombas de água em países que precisam de ajuda urgência, de forma a ajudar as crianças e as suas famílias a ter acesso a água potável. Graças a esta parceria de dez anos, 850 bombas de água já foram instaladas com os fundos recolhidos com os corredores", finalizou Benjamin Chandelier, falando a propósito de uma parceria que foi recentemente enaltecida pela AIMS com o prémio de preocupação social.