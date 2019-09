Maratona de Genebra espera nova invasão portuguesa

Depois de na edição deste ano ter conhecido um aumento bastante significativo de corredores portugueses inscritos, a Maratona de Genebra já olha para 2020, esperando uma vez mais uma grande presença de atletas lusos na prova principal do fim de semana de atividade de 9 e 10 de maio.E se a distância da maratona é algo que ainda não se sente preparado para enfrentar, saiba que no programa há corridas para todos os gostos, desde as mais curtas (10 quilómetros), passando pela meia maratona e também pela maratona de estafetas - há também corridas para crianças (entre os 1 e 3 quilómetros). Na prática, há opções para todos os gostos, o que é o ideal para um programa 'runnistico' entre amigos ou família.As inscrições para esta Maratona de Genebra já estão abertas e encontram-se num primeiro período promocional - até 11 de setembro -, com dorsais para a prova principal a 69 euros, 254€ para a prova de estafetas (com equipas de 4 a 6 participantes), 50€ para a meia maratona e 39€ para a prova de 10 quilómetros.Consulte todas as informações Contacte-nos através do email: