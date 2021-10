Maratona de Genebra volta em 2022 com muitas novidades

Depois de dois anos (2020 e 2021) nos quais, tal como tantas outras provas à escala global, teve a sua edição cancelada, a Maratona de Genebra volta com toda a força em 2022 e com muitas novidades a destacar. À espera de nova invasão portuguesa - em 2019 foi a edição com maior representação nacional -, a prova helvética conta agora com um novo naming sponsor (a Generali Switzerland) e ainda com um novo parceiro de caridade, a "The Human Safety Net Switzerland THSN". Há igualmente uma mudança das cores da prova, que voltam ao original vermelho, que foi utilizado na primeira edição, em 2005.





"A nossa colaboração com a Generali tem estado ativa há vários anos e estamos encantados por ter chegado a este ponto, permitindo-lhe tornar-se 'title partner'. É com um imenso prazer que anunciamos hoje a nova parceria, que nos permitirá continuar a evoluir a maratona. A Generali é um importante empresa que partilha os nossos valores de inclusão através do desporto, performance e diversidade. Estamos encantados com este novo desafio e mal podemos esperar para termos os corredores de volta às ruas da cidade", disse Benjamin Chandelier, diretor da prova.Com inscrições já abertas no site oficial , a Maratona de Genebra decorre a 15 de maio. Além do evento principal, o domingo contará com a meia maratona e ainda uma maratona de estafetas. Já na véspera, a 14 de maio, correm-se as provas de 5 e 10 quilómetros, isto para lá de caminhadas e ainda provas para crianças.