Maratona de Genebra volta em 2023 com novo percurso e hora de partida antecipada

Depois de uma edição de 2022 marcada pelo calor inesperado , a organização da Maratona de Genebra decidiu mudar tanto o percurso como a hora de saída para a sua edição de 2023. Assim, para lá de se iniciar numa zona bem mais perto do lugar da meta, a prova helvética irá arrancar pelas 9 horas, ao contrário das tardias 9:45 em que se iniciou neste ano.Quanto à zona de partida, passa a ser localizada perto da estação de Eaux-Vives, a apenas 1,4 quilómetros da zona de chegada. Para lá de uma maior conveniência para os corredores, a ideia da organização passa também por limitar o impacto ecológico do transporte dos participantes.O resto do percurso também é bastante mexido, mas o 'core' da prova mantém-se, com a passagem por zonas rurais - metade do percurso será neste ambiente -, com uma beleza de cortar a respiração. Ainda assim, de acordo com a organização, este novo percurso será mais rápido e convidativo a recordes pessoais.Além da maratona - tanto a prova completa como a das estafetas, que arranca igualmente às 9 horas -, também a meia maratona irá iniciar-se no mesmo ponto no domingo, mas às 8 da manhã. Quanto às restantes provas do evento - Junior Race, Parents-Children Race, 10 km e 5km by Always -, realizam-se no sábado, igualmente em Eaux-Vives.As inscrições estão abertas no site oficial