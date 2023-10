Maratona de Lanzarote com muitas novidades para fechar o ano em grande estilo

O ano de 2023 está já na reta final, mas ainda vamos a tempo de lançar desafios antes do seu término. Um deles mora nas Canárias, com uma Maratona de Lanzarote que está apostada em começar a deixar a sua marca no calendário europeu de maratonas. Não pelos tempos ou pelo percurso rápido (ou fácil), mas antes pelas características especiais, nomeadamente pelo facto de ser disputada numa ilha de uma beleza natural de assinalar.Agendada para 2 de dezembro (um sábado), a Maratona de Lanzarote conta já com 1.500 inscritos e a ideia da organização passa por fazer esse número subir até final deste mês, altura a partir da qual o preço de registo sobe (65€ para a maratona; 50€ para a meia maratona e 35€ para os 10 quilómetros). Além das três provas principais, o evento contará ainda com as modalidades Wheeler (cadeira de rodas), a Santa Claus Race e ainda a Maratona das Crianças - ambas a correr-se ao final da tarde de sexta-feira.Tudo isto a convidar a um fim de semana bem diferente, já que como dissemos a prova principal corre-se a um sábado de manhã, o que desde logo permite desfrutar de toda a experiência de uma forma bem distinta, pois, ao correr-se neste período, ficamos com o resto do dia livre para desfrutar dos encantos da ilha. Das praias à sempre interessante vida noturna. E depois o cenário. Correr numa ilha é desde logo um incrível cartão de visita e Lanzarote não foge a essa regra. O clima, tal como em grande parte do ano, é bastante agradável, com temperaturas que, mesmo em dezembro, rondam uma média de 21ºC.A prova começa em Costa Teguise, na costa Este da ilha, seguindo para sul até Puerto del Carmen, antes de voltar ao ponto de partida. O perfil não é totalmente plano, mas... já vimos pior (ou mais difícil). Afinal de contas, a elevação máxima são 30 metros e a altitude média de 10 metros.