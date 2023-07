Maratona de Lanzarote promete uma nova forma de desfrutar das Canárias

Espanha é um país repleto de maratonas. De norte a sul, são várias as provas que chamam, ano após ano, cada vez mais portugueses. Mas não é só em cidades como Madrid, Barcelona, Sevilha ou Valência que se corre a distância mítica. Também nas ilhas há maratonas de estrada. Lanzarote, nas Canárias, é um bom exemplo disso mesmo, com uma prova que se distingue das demais pelo dia em que é corrida e, claro, pela envolvência.Marcada para 2 de dezembro, a Maratona de Lanzarote corre-se a um sábado de manhã, o que desde logo permite desfrutar de toda a experiência de uma forma bem distinta, já que, ao correr-se neste período, ficamos logo com o resto do dia livre para desfrutar dos inúmeros encantos da ilha. Desde as praias à sempre interessante vida noturna. E depois o cenário. Correr numa ilha é desde logo um incrível cartão de visita e Lanzarote não foge a essa regra. O clima, tal como em grande parte do ano, é bastante agradável, com temperaturas que, mesmo em dezembro, rondam uma média de 21ºC. A prova começa em Costa Teguise, na costa Este da ilha, seguindo para sul até Puerto del Carmen, antes de voltar ao ponto de partida. O perfil não é totalmente plano, mas... já vimos pior (ou mais difícil). Afinal de contas, a elevação máxima são 30 metros e a altitude média de 10 metros.As inscrições já estão abertas e, além da maratona, no programa entram ainda uma meia maratona e uma prova de 10 quilómetros. Argumentos que tornam desta prova um programa de amigos e/ou família bem interessante, e até pode mesmo servir como um derradeiro desafio do ano, visto ser das últimas maratonas do calendário anual. Relativamente a preços de inscrição, a maratona até final de outubro tem um preço de 65 euros, a meia maratona de 50€ e os 10k de 35€.