Maratona de Lanzarote vai reunir quase 3 mil atletas este sábado

Vai para a estrada este sábado a 31.ª edição da Maratona Internacional de Lanzarote, uma prova que vai reunir mais de 2.700 corredores, provenientes de 30 países distintos. Portugal estará representado, coma marcar presença na linha de partida para os 42,195 quilómetros que mostrarão o outro lado da ilha das Canárias.Apresentada esta terça-feira no Sands Beach Resort, a unidade hoteleira que servirá de ponto central de todo o evento - será ali perto a feira do corredor, tal como a partida e chegada das provas - a Maratona Internacional de Lanzarote tenciona ajudar a ilha a reforçar a sua presença nas listas de turismo de qualidade, aliando o desporto a esse objetivo. Algo que, refira-se, é bem visível ao longo do ano, já que Lanzarote é muitas vezes ponto escolhido por vários atletas, especialmente de triatlo, para fazerem os seus estágios.Além da maratona, no programa também constam também outros eventos, nomeadamente uma meia maratona e uma prova de 10 quilómetros também no sábado. Na sexta-feira, dia dedicado à entrega dos kits de corredor, vão também realizar-se corridas para as crianças e ainda uma de 5 quilómetros de cariz solidário.