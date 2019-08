Maratona de Lisboa com preço promocional

Em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a organização da Maratona de Lisboa lançou esta semana um período de inscrições com preço promocional, o qual permite um desconto de 25% sobre o valor base até à próxima segunda-feira, dia 19. Desta forma, ao contrário dos 46 euros de base, os interessados poderão efetuar a sua inscrição na prova rainha do evento, que está marcado para 20 de outubro, por 34 euros.





Para lá do desconto na maratona, uma prova da qualé jornal oficial, também a Meia Maratona (preço promocional de 16 euros) e a Mini Maratona (agora a 12 euros) serão também alvo desta campanha.