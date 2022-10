Maratona de Londres anuncia resultados do sorteio: ainda há outras formas de entrar

Tal como nos anos mais recentes, foram milhares aqueles que ficaram de fora do sorteio para entrar na edição do próximo ano da Maratona de Londres. Não há números exatos de quantos entraram por esta via, mas o que se sabe é que mais de 410 mil tentaram a sua sorte no sorteio mais concorrido do mundo da corrida. Em teoria, pouco mais de 10 mil conseguiram a sua entrada, pelo que a taxa de entrada foi de apenas... 2,5%! Quase tão difícil como sair um prémio na lotaria...Ora, fechada a via do sorteio, a história para quem quer participar na icónica prova britânica não acaba aí. Há outras vias de acesso, que agora voltam a surgir no horizonte dos que ainda sonham lá estar. Há instituições de caridade que disponibilizam dorsais a troco de angariação de fundos e, também, agências de viagens que organizam todos os detalhes para a prova. Viagem, alojamento e, claro, o dorsal da corrida. Em Portugal esse processo é gerido pela Endeavor Maratones Internacionales , com preços entre os 2055 e os 2550 (com voo, alojamento e dorsal).