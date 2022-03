Maratona de Londres anuncia resultados do sorteio mas há outras formas de entrar

Começaram esta segunda-feira a ser anunciados os resultados do sorteio para a Maratona de Londres, que este ano atraiu mais de 350 mil corredores apenas para a tentativa de entrada apenas por esta via. E se é a maratona que mais atletas atrai ano após ano pelo sorteio, é também aquela que mais negas dá aos que se candidatam. Este ano não foi diferente. Não se sabe ao certo quantos ficaram de fora, mas tendo em conta que o pelotão terá cerca de 50 mil corredores, com bem mais de metade a conseguir o acesso por tempos de qualificação, mas também por inscrições que foram adiadas pelo próximo ano, é provável que apenas uns 10 a 15 mil tenham tido a sorte de ser escolhidos.Se não foi um dos felizardos (há quem tente há mais de dez anos sem sucesso), há outras possibilidades de garantir a entrada, como através de uma agência de viagens especializada. Em Portugal a Maratona de Londres é vendida em pacotes exclusivos e personalizados pela Endeavor Maratones Internacionales , que garante não só o acesso garantido a um dorsal para a corrida, como também um pacote completo com viagem e alojamento na cidade durante o fim de semana da prova. O alojamento será num dos hóteis mais exclusivos da cidade, o que garante desde logo o descanso necessário antes de uma corrida desta dimensão. Além do pacote com viagem e alojamento, a Endeavor Maratones Internacionales assegura ainda outros serviços, como transfers e acompanhamento no dia da maratona.Além da Maratona de Londres, esta agência de viagens conta também na sua lista de serviços outras provas, como quatro outras Majors (Tóquio, Berlim, Nova Iorque e Chicago), mas também as maratonas de Praga, Valência ou Dublin.