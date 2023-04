Maratona de Londres com um dos pelotões mais fortes da história

Seis dias depois da Maratona de Boston, as atenções do mundo do atletismo mudam-se para o outro lado do Atlântico, mais concretamente para Londres. Este domingo será dia da Maratona de Londres, que este ano contará com um dos mais fortes pelotões de elite da história, com a presença de alguns dos melhores de sempre na distância. A começar desde logo pela recordista mundial Brigid Kosgei, sem esquecer o etíope Kenenisa Bekele e o queniano Kelvin Kiptum, segundo e terceiros mais rápidos de sempre, respetivamente. Analisados os nomes, Londres tem tudo para ser palco de uma maratona memorável. Mas com recordes do mundo? Talvez não...No pelotão masculino, os grandes nomes são os dois já citados. Bekele regressa à maratona um ano depois de ter sido somente quinto nesta mesma prova londrina, na altura com 2:05.19. Aos 40 anos, o segundo mais rápido da história (2:01.41, Berlim 2019) poderá fazer aqui a sua despedida dos 42,195 quilómetros, pelo que a expectativa estará em alta. Isso e a incógnita, porque com Bekele... nunca se sabe. Para lá do lendário etíope, no pelotão de elite estará também um dos mais surpreendentes nomes dos últimos tempos, o já falado Kelvin Kiptum, que no último mês de dezembro conseguiu a proeza de fixar a terceira melhor marca de sempre, com os 2:01.53 de Valência. De volta à maratona - será a sua segunda... -, o queniano de 23 anos terá a missão clara de confirmar a sua qualidade e mostrar que, afinal, aquele tempo não foi fruto do acaso.Se Bekele ainda deixa em dúvida a continuidade, quem já anunciou a despedida após esta maratona é Mo Farah. Aos 40 anos, o melhor atleta britânico da história vai ter o seu último ato na prova da capital inglesa, naquela que será a sua sexta maratona na carreira, a quarta em Londres. Com 2:05.11 como melhor marca (Chicago 2018), Farah não parte como favorito - nem lá perto -, mas quererá certamente uma despedida em grande. Mas não esperem a vitória ou até mesmo um grande tempo do britânico de origem somali. Ele dificilmente surgirá...É que, se é para falar em grandes tempos, temos muita oferta para dar. Para lá de Bekele e Kiptum, atenção especial aos etíopes Birhanu Legese (2:02.48), Tamirat Tola (2:03.39), Kinde Atanaw (2:03.51), Leul Gebresilase (2:04.02) e Seifu Tura (2:04.29), mas também ao queniano Amos Kipruto, o vencedor da edição do ano passado e que chega a esta prova com 2:03.13 de recorde pessoal. Isto sem esquecer aquele que poderá, em teoria, conseguir a maior melhoria de marca: Geoffrey Kamworor. Com apenas 2:05.23, o queniano de 30 anos tarda em confirmar o seu potencial na maratona, mas este pode mesmo ser o seu dia... Se tudo correr bem, pelo menos dois minutos de melhoria estão garantidos.Quanto às senhoras, não há nome maior do que Brigid Kosgei, a mulher mais rápida de sempre nesta distância (2:14.04, em Chicago 2019). Por melhor que seja a sua forma, não se deve esperar um novo recorde mundial, já que a prova não conta com lebres masculinas, mas com a queniana é bem possível que um novo máximo do percurso seja obtido (isto contando com partidas separadas - 2:17:01, de Mary Jepkosgei Keitany, em 2017). Além de Kosgei, que em Londres procurará a terceira vitória, depois de 2019 e 2020, estarão outros grandes nomes da modalidade, como a compatriota Peres Jepchirchir (campeã olímpica que tem 2:17.16 como melhor marca), e as etíopes Yalemzerf Yehualaw (atual detentora do título londrino, com 2:17.26), Genzebe Dibaba (2:18.05, em Amesterdão) ou Almaz Ayana, recente vencedora da EDP Meia Maratona de Lisboa, que chega a Londres como a estreante mais rápida de sempre (2:17.20, também em Amesterdão). No total, são dez as atletas com recordes pessoais abaixo das 2:20!Outros nomes a ter em conta são as duas estreantes mais cotadas: a holandesa Sifan Hassan e a britânica Eilish McColgan. A primeira, depois das três medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 (ouro nos 5000m e 10000m e bronze nos 1500m), terá a sua primeira experiência na mítica distância, podendo em condições ideais almejar a mais um recorde europeu (a marca a bater, em partidas separadas, são as 2:17.42 horas de Paula Radcliffe, de 2005). A holandesa de origem etíope tem já sete recordes europeus e é ainda detentora de dois máximos mundiais. Quanto a Eilish McColgan, chega a Londres extremamente motivada pelo grande resultado feito na Meia Maratona de Berlim, onde conseguiu quebrar o recorde britânico de Radcliffe - depois de já ter fixado máximos nos 10 quilómetros e ainda nos 5000m e 10000m em pista.A Maratona de Londres corre-se no domingo e terá transmissão na Eurosport. A prova feminina arranca pelas 9:30 e a masculina meia hora depois, às 10:00.