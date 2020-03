Maratona de Londres faz ponto de situação devido ao coronavírus

A organização da Maratona de Londres emitiu esta quarta-feira um comunicado no qual faz o ponto de situação em relação ao surto do coronavírus, numa nota na qual assegura que, por agora, tudo segue conforme planeado e que a prova de 26 de abril não está em risco de ser cancelada.





"Estamos a acompanhar de forma atenta os desenvolvimentos relacionados com a propagação do COVID-19 e a seguir os conselhos dados pelo governo, pela OMS e por outras autoridades do país. A indicação atual do governo é que todos os eventos devem ser realizados. Há muitos outros marcados nos próximos tempos e estamos a trabalhar com as autoridades e outras organizações para coordenar e dar os conselhos apropriados ao público", pode ler-se na nota divulgada.Lembre-se que no domingo a situação em torno do coronavírus levou ao cancelamento da Meia Maratona de Paris, havendo a possibilidade de todas as provas desportivas (e outros eventos em massa) serem cancelados durante um mês em Itália. Por agora no Reino Unido não houve qualquer cancelamento, mas a verdade é que com mais de 40 mil nas ruas a correr é provável que possam ser tomadas medidas adicionais.