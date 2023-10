Maratona de Maiorca corre-se este fim de semana

Depois das emoções do novo recorde mundial, batido em Chicago por Kelvin Kiptum, o calendário de maratonas de outono continua bastante ativo e este fim de semana na Europa haverá opções para todos os gostos. Das mais comerciais, como Amesterdão, às mais peculiares e turísticas, como a de Palma de Maiorca.Esta última, aqui ao lado de Portugal, reunirá este domingo cerca de 7 mil corredores, repartidos entre as provas de 9 quilómetros, meia maratona e maratona. Evento mais importante das Ilhas Baleares em termos de participação popular, a Maratona de Palma de Maiorca aposta este ano na internacionalização, contando com mais de 80% de corredores vindos de outros países (num total de 73 nacionalidades diferentes). Outro dado bastante interessante passa pela participação feminina: 43%.Além de todo o aspeto turístico e desportivo, esta Maratona de Palma de Maiorca tenciona também marcar a diferença no ponto de vista do compromisso com a sustentabilidade, contando com medidas inovadoras que tencionam reduzir o impacto ecológico da prova. Entre elas está a utilização de material reciclado para a produção das camisolas 'finisher', da bolsa do corredor e também da própria fita da medalha de cada finisher.