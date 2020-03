Maratona de Paris deverá ser adiada

O jornal francês 'Le Parisien' revelou esta tarde que a organização da Maratona de Paris deverá anunciar na sexta-feira a decisão de adiar a edição deste ano para o outuno - a prova gaulesa estava inicialmente marcada para 5 de abril. Em causa está a recente situação em torno do coronavírus no país, que já tinha levado no último domingo ao cancelamento da Meia Maratona da capital francesa.

A confirmar-se, a Maratona de Paris, uma prova que anualmente recebe cerca de 60 mil corredores, será um dos maiores eventos desportivos a ser afetado pelo surto do coronavírus, que já levou ao cancelamento de várias provas em Itália, nomeadamente a meia e a Maratona de Roma.