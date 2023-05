Maratona de Praga corre-se este domingo com muitos nomes ilustres

Corre-se este domingo, a partir das 9 horas, mais uma edição da Maratona Internacional de Praga, uma emblemática prova do calendário europeu que irá reunir nas ruas da capital checa cerca de oito mil corredores. Organizada pela RunCzech, a maratona checa contará também com um pelotão de grande valia, com atletas africanos com marcas de bom nível e também corredores de outras paragens que também se apresentam com boas marcas.No que aos grandes favoritos diz respeito, os quenianos Nobert Kigen (vencedor da edição do ano passado) e Alexander Mutiso (segundo na Maratona de Valência, com 2:03.29) e o etíope Sisay Lemma (vencedor da Maratona de Londres de 2021) são os homens a destacar no pelotão masculino, ao passo que nas senhoras as figuras são as etíopes Workenesh Edesa (2:18:51 de recorde pessoal) e Sintayehu Lewetegn (2:22:36) e ainda a queniana Pamela Rotich (2:22:43).Para lá dos atletas africanos, nota para a presença de um quinteto de japoneses de bom nível - Yuma Hattori (2:07:27), Shogo Nakamura (2:08:16), Yuichi Yasui (2:08:48), Kyoya Tsujino (2:09:39) e Takayuki Iida (2:09:57) - e do norte-americano Elkanah Kibet (2:09:07).