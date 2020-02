Maratona de Praga entra na derradeira fase de inscrições

Se tinha nos seus planos participar na Maratona de Praga, saiba que as inscrições para a prova, que decorre no primeiro domingo de maio, já estão esgotadas. Mas não desespere, porque ainda há uma outra via de participação, através das várias agências de viagens especializadas que criaram pacotes específicos para esta prova, uma das mais importantes do calendário do atletismo no Leste europeu.





Marcada para 3 de maio, a prova checa é considerada como uma das melhores do calendário do Velho Continente - é uma das provas Gold Label da World Athletics -, destacando-se pelo facto de combinar o aspeto desportivo (o traçado é relativamente rápido) ao cultural, já que parte do traçado passa no centro da cidade, que faz parte do Património Mundial da UNESCO.Para lá de tudo isto, a Maratona de Praga contará com vários eventos paralelos, desde o Marathon Music Festival até a uma corrida na qual os corredores (ou 'caminhantes') são desafiados a fazer 5 quilómetros acompanhados dos seus cães. Para lá desta corrida inusitada, a Maratona de Praga conta também com uma prova em duplas, na qual cada equipa participante fará uma meia maratona. Tudo num fim de semana que promete ser de muita animação nas ruas da capital checa.