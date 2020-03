Maratona de Roma cancelada devido ao coronavírus

Depois do cancelamento da Meia Maratona Roma-Ostia, esta quinta-feira foi a vez da organização da Maratona de Roma anunciar a decisão de cancelar a sua edição deste ano, isto depois da entrada em vigor do decreto governamental que proíbe a realização de eventos em massa no país durante um mês.





"Esta é a mensagem que nunca quisemos escrever mas infelizmente, como consequência da emergência de saúde e de acordo com o decreto governamental de 4 de março, a Maratona de Roma, agendada para 29 de março, foi cancelada", podia ler-se na nota divulgada pela organização da prova transalpina.Este decreto governamental acaba por surgir numa altura em que o calendário de provas de atletismo está bastante preenchido, algo que levou naturalmente ao cancelamento de outros eventos, como por exemplo a Brescia Art Marathon (marcada já para este domingo), a de Rimini (agendada para 22) e de Treviso (a 29). Por saber está ainda o destino da de Milão, que tem dada marcada para 5 de abril.