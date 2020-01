Maratona de Sevilha a caminho do recorde com 'batalha' entre Portugal e França

A menos de um mês da sua realização, a Maratona de Sevilha caminha a passos largos para esgotar todos os dorsais disponíveis para uma edição de 2020 que, uma vez mais, contará com forte presença nacional.





Ao todo, segundo os dados fornecidos pela organização, são já mais de 700 os corredores lusos com inscrição feita para a prova andaluza, um registo que coloca Portugal taco a taco com França na 'luta' pelo país com maior número de corredores presentes - apenas atrás de Espanha, naturalmente. No total, com mais de 13 mil corredores já inscritos (o limite são 14 mil), a Maratona de Sevilha conta já quase 4000 mil participantes estrangeiros, provenientes de 79 países.Prova tradicionalmente rápida (o recorde estão em 2:06:36 e 2:24:29, feitos em 2019), a Maratona de Sevilha irá ser palco do Campeonato de Espanha da maratona, servindo igualmente como oportunidade de ouro para muitos corredores procurarem os seus mínimos olímpicos para Tóquio, fixados em 2:11:30 para os homens e 2:28:30 para mulheres.