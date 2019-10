A cerca de quatro meses da sua realização, a Maratona de Sevilha continua a bater os próprios recordes no número de inscritos, avançando a bom ritmo para esgotar bem antes da sua realização. Atualmente, segundo dados da organização, já mais de 7200 corredores fizeram a sua inscrição, o que representa já o preenchimento de metade das vagas disponíveis.





Um número que representa um crescimento de 22% em relação à edição de 2019, para o qual os portugueses contribuem bastante como vem sendo habitual. Ainda assim, e ao contrário de anos anteriores, a participação portuguesa (até ao momento são 450 os inscritos) está 'ameaçada' por outros países no que ao número de atletas diz respeito, já que a França conta com 437 inscritos até ao momento e o Reino Unido com 400.Todas as informações sobre a Maratona de Sevilha podem ser consultadas no site oficial da prova