Maratona de Sevilha com lotação esgotada

Em linha com os últimos anos, a edição de 2023 da Maratona de Sevilha vai voltar a contar com lotação esgotada. Ao todo, segundo as contas da organização, vão participar na prova do próximo domingo (19 de fevereiro) cerca de 12 mil corredores, muitos deles vindos de Portugal, como 'manda' a tradição.Além do anúncio da 'casa cheia', a prova andaluza deu ainda a conhecer esta semanas as camisolas técnicas oficiais, uma vez mais da marca japonesa ASICS. A grande novidade passa pelo facto das mesmas terem sido desenhadas por duas estudantes da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Sevilha, as grandes vencedores de um largo processo de seleção que incluiu mais de 60 estudantes.Além da maratona, o fim de semana em Sevilha contará também com a 5K Breakfast Run, uma corrida de ativação para o grande dia, a ser feita no Parque María Luísa, no sábado. As inscrições ainda estão abertas neste link Note-se que na lista de atletas de elite inscritos constam dois nomes portugueses: Sara Catarina Ribeiro e Carla Salomé Rocha. Dulce Félix está inscrita, mas não irá participar.Eis as listas completas: