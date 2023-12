Maratona de Sevilha de 2024 com inscrições esgotadas

A mais de dois meses da sua realização, a edição de 2024 da Maratona de Sevilha já tem as inscrições esgotadas. O anúncio foi feito esta segunda-feira pela organização da prova espanhola, que no próximo ano, a 18 de fevereiro, terá no pelotão 12 mil corredores, um número que não cresce em relação ao ano anterior por questões logísticas.E mesmo que o número de inscritos não cresça, a verdade é que a edição do próximo ano será de recorde no que aos estrangeiros diz respeito. Serão praticamente metade dos atletas presentes (mais de 5.700), proveniente de mais de 100 países distintos. Portugal, como sempre, estará muito bem representado, com mais de 800 corredores.De resto, outro dado a destacar é a participação feminina, que ascende aos 17.5%, para um total de 2.100 mulheres em prova. Um novo máximo da corrida espanhola.Além da prova popular, haverá imensa expectativa na elite, que contará com mais de 250 corredores, praticamente todos em busca de mínimos para Jogos Olímpicos e para as próximas grandes competições.A organização abrirá em breve uma lista de espera, de forma a que quem não possa estar presente consiga abrir vaga para outros corredores.