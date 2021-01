Prova internacional que mais atletas portugueses recebe ano após ano, a Maratona de Sevilha de 2021 vai realizar-se no segundo semestre do ano, anunciaram esta quinta-feira as autoridades camarárias daquela cidade andaluza.





Habitualmente disputada no mês de fevereiro, a prova é 'movida' para 14 de novembro, numa decisão que foi tomada essencialmente devido à situação de pandemia que todo o Mundo atravessa e que tornaria impossível levar a cabo uma maratona que normalmente tem sempre acima de dez mil corredores presentes. Para lá da Maratona, Sevilha irá também ser palco de uma meia maratona, a disputar a 17 de outubro.