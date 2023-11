Maratona de Sevilha do próximo ano de olhos postos nos Jogos Olímpicos

2024 é ano de Jogos Olímpicos e não são apenas os atletas quem procura a Maratona de Sevilha do próximo ano como palco para conseguir as marcas de qualificação. Também algumas federações vão usar a prova andaluza como 'trial' qualificatório para Paris'2024. Até agora, segundo anunciou a organização, Grã-Bretanha, Israel e Turquía já decidiram que os melhores atletas do seu país na prova irão aos Jogos do próximo ano, isto sempre que consigam os registos exigidos pela World Athletics.Marcada para 18 de fevereiro, a Maratona de Sevilha conta já com 8.000 inscritos e a previsão é que as vagas esgotem dentro em breve. Como habitual, haverá um forte contingente português presente, sendo também previsível que esta seja a prova escolhida pelos atletas de elite nacionais que queiram ir à maratona dos Jogos Olímpicos e que a esta data não tenham marca de qualificação.Por curiosidade, a edição deste ano serviu para serem atingidas 25 mínimas olímpicas e 33 para os Mundiais deste ano. A título de referência, note-se que a World Athletics exige como marca de qualificação 2:08.10 nos homens e 2:26.50 nas senhoras, ainda que seja provável que haja atletas presentes via ranking de qualificação.As inscrições seguem abertas no site oficial da prova