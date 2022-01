Maratona de Sevilha estreia 'Breakfast Run' para aquecer os motores para o grande dia

Tal como sucede em várias grandes provas por esse Mundo fora, a Maratona de Sevilha vai passar a contar este ano no seu programa a realização de uma 'Breakfast Run', a habitual corrida de ativação que acontece na véspera da prova principal. A corrida, com cinco quilómetros, está marcada para a manhã de sábado, a partir das 9 horas, e irá percorrer a zona final do percurso da maratona, com passagem pela zona histórica e final precisamente junto à meta da maratona, que se correrá menos de 24 horas depois.As inscrições para este evento em estreia já estão abertas, têm um custo de 15,60 euros e estão limitadas a 2000 atletas. Cada inscrito terá direito a uma camisola ASICS alusiva ao evento, naquele que será o ponto de saída de uma ligação entre a prova andaluza e a conceituada marca japonesa, que até ao ano passado apoiava a Maratona de Barcelona.Além da corrida presencial, a Maratona de Sevilha também irá organizar uma prova virtual, que neste caso permitirá aos corredores garantir acesso prioritário à inscrição para a edição (presencial) do próximo ano. Será uma forma de compensar aqueles que por conta das questões da pandemia não podem estar presentes fisicamente na capital da Andaluzia, sendo que com a inscrição Premium, a 45,60 euros, poderão também garantir o envio para o seu domícilio de uma camisola exclusiva da prova e ainda a medalha finisher do evento. Já a inscrição base, que contempla o acesso prioritário à edição de 2023, custa 9,6 euros.A Maratona de Sevilha, que se realiza a 20 de fevereiro, irá contar tal como habitual com forte presença portuguesa.