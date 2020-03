Maratona de Sevilha: Marcas canhão numa manhã de sabor agridoce

Há muito que Sevilha é vista como uma das maratonas mais rápidas da Europa e os registos deste ano não poderiam ter sido mais esclarecedores a confirmar essa afirmação. Em ano de Jogos Olímpicos, numa altura em que todos os atletas lançam as suas últimas ‘fichas’ para tentar o passaporte para Tóquio, a prova andaluza entrou para a história como a mais rápida do ano até ao momento, viu os seus recordes masculino e feminino serem destroçados (Mekuant Ayenew Gebre venceu com 2:04:46 horas - menos 1:50 minutos em relação ao anterior recorde; Juliet Chekwel triunfou com 2:23:13 - 1:16 mais rápida do que o máximo prévio), mas mais importante de tudo assumiu-se como a mais forte de sempre no que a marcas dos primeiros diz respeito.





Basta ver os dados abaixo para perceber a loucura de marcas que se viu no último domingo, com mais de trinta corredores a cruzar a linha de meta abaixo do mínimo olímpico, fixado nas 2:11.30 horas. Um registo que acabou por ficar bem longe de ser alcançado pelo único atleta de elite português presente, já que Hermano Ferreira, que aqui jogava uma das últimas cartadas de olho nos Jogos , não foi além das 2:17.25 e ficou praticamente arredado de conseguir mínimos. Mais sorte teve o brasileiro Paulo Paula, da equipa Run Tejo, que aos 40 anos garantiu um novo recorde pessoal, ao registar 2:10.08, uma marca que o deverá colocar à partida dos Jogos.As marcas estratosféricas dos da frente foram também transportadas para muitos dos atletas de pelotão – foram vários os que saíram de Sevilha com novos recordes pessoais –, mas a verdade é que o entusiasmo em relação a esta maratona (pelo menos o nosso!) se ficou mesmo por aí.É que, por termos já estado em duas edições prévias – em 2018 e 2019 –, foi-nos possível traçar uma comparação que coloca a deste ano como a pior das três que já por ali fizemos. Não por culpa da organização, que bem à maneira espanhola esteve irrepreensível, mas essencialmente porque, ao contrário das anteriores, o público – o tão elogiado público espanhol e andaluz – parece ter decidido tirar ‘folga’. Não sabemos se terá sido por coincidir com o Carnaval, mas a verdade é que nesse aspeto saímos desapontados pela experiência vivida por terras andaluzas. Bem, se calhar isto só sucedeu porque tínhamos a fasquia demasiado elevada e ficamos mal habituados nos outros anos...Ainda assim, indiferentes a tudo isso, com ou sem apoio popular, o certo é que os portugueses voltaram a dizer presente e invadiram as ruas com a sua boa-disposição e não deixaram de exibir com orgulho as cores da nossa bandeira na hora de cruzar a linha de meta. Em 2021 há mais!14 sub 2:08 (recorde até à data: 14, no Dubai 2020)19 sub 2:10 (12, Dubai 2012)30 sub 2:11 (19, Valencia 2019)33 sub 2:12 (30, Valencia 2019)35 sub 2:13 (34, Valencia 2019)37 sub 2:14 (36, Valencia 2019)