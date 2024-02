Maratona de Sevilha: uma edição de recorde que confirma o que todos já suspeitavam

É já um clássico de cada ano e, a cada visita, a vontade de voltar vai mantendo-se sempe bem viva. A Maratona de Sevilha é uma prova diferente. Uma prova especial. Pode não ter o 'hype' mediático de Valência, não levar as superestrelas de Berlim, ter um traçado mágico como Londres, Nova Iorque ou Boston, mas é daquelas maratonas (e cidades) nas quais quase de forma instantânea nos sentimos em casa. Talvez por ser a mais próxima do nosso país se falarmos nas principais de Espanha. Talvez por os próprios andaluzes terem um carinho especial por nós portugueses. Não sabemos ao certo a explicação para o fenómeno, mas o que é certo é que Portugal já faz parte da Maratona de Sevilha e a Maratona de Sevilha também faz parte de Portugal. E nós, Record, também fazemos parte dela.

Pela sexta edição consecutiva - não dizemos "anos", porque em 2021 não houve prova -, lá estivemos à partida daquela que se assume como a mais plana maratona da Europa. Não temos dados concretos para confirmar essa afirmação, mas o que garantimos é que, das que corremos, é claramente uma das mais planas e rápidas. Se é mais ou menos do que, por exemplo, Berlim ou Valência... isso depende das pernas! O mesmo se aplica também ao top das mais rápidas, pois são as pernas dos atletas profissionais quem corre. O percurso até pode ser a descer... mas se não houver bons atletas, nada feito...





E é por isso que, apenas em 2024, Sevilha entrou para o top-10 das mais rápidas de sempre - é a 6.ª nos homens e nas contas globais, juntando homens e mulheres, é a 9.ª. O tempo do vencedor Deresa Geleta coloca-o como o 18.º mais veloz da história. Sevilha tem um percurso para muito mais. Mas tudo depende de quem se apresenta. Se ali fosse uma superestrela como Eliud Kipchoge no seu topo de forma ou até mesmo o recém falecido Kelvin Kiptum, não seria de admirar que os tempos fossem de outra galáxia. Este ano, contudo, já se aproximou da realidade que entendemos ser possível. Muito pelo facto de ser ano de Jogos Olímpicos, o que fez muitos atletas apostarem as suas fichas neste dia. Era, provavelmente, a melhor prova para tal até final da janela de qualificação. E assim foi!



37 marcas de qualificação foram conseguidas (17 nos homens, abaixo das 2:08:10; 20 nas mulheres, mais rápido do que 2:26:50). Dez recordes nacionais foram batidos, incluindo o de Cabo Verde com o 'nosso' Samuel Freire. E o dia nem foi totalmente perfeito para correr, pois houve durante grande parte da jornada um ventinho bem chato a incomodar os atletas. Se ao ritmo do comum dos mortais atrapalha, imaginem a quem faz vida a correr para lá dos 20 km/h. E isso dá ainda mais valor ao que todos por lá fizeram. Amadores e profissionais.







Etíope Deresa Geleta venceu e bateu o recorde do percurso andaluz

A expo e uma descoberta

Tal como nos anos recentes, a feira da Maratona de Sevilha foi realizada na enormíssima FIBES, o centro de congressos situado a uns 10 quilómetros do centro da cidade. Uma localização que pode ser vista como complexa, por obrigar a uma viagem algo demorada para o local, mas que se torna perfeita para dar aos corredores uma experiência praticamente perfeita na hora de recolher os seus kits de prova. Este ano, tal como nos anteriores, o espaço estava bastante bem composto quanto a marcas e provas, com um dos maiores destaques a ser a 'nossa' Maratona da Europa, que se apresentou ali com um camião que impressionou tudo e todos.

Algo que já não impressiona por ali é a Pasta Party, que no nosso entender é das melhores que algumas vez vimos nesta vida de correr maratonas pelo mundo. Assumimos que normalmente é algo que não frequentamos, mas ali em Sevilha é de aproveitar! A comida é sempre bastante boa (massinha!) e saímos de lá certamente sem qualquer sensação de fome - podemos repetir e, para lá da massa, temos ainda fruta e snacks. Se nunca foram a Sevilha e estão a pensar ir, podem colocá-la nos vossos planos.

Este ano, por total ignorância nos anteriores, descobrimos que é muito fácil chegar do centro até à FIBES, sem necessitar de utilizar táxis ou carro próprio. O comboio circular C4 pára ao lado da FIBES e leva-nos ao centro da cidade em pouco mais de 10 minutos. A troco de cerca de 2 euros. Uma opção claramente em conta, que não nos dá qualquer preocupação.

Segundos de silêncio que arrepiaram

A Maratona de Sevilha aconteceu ainda com a morte de Kelvin Kiptum bem presente na memória de todos e foi de forma natural que a organização planeou uma homenagem ao queniano falecido na semana passada. Por isso, minutos antes do tiro de partida, foi respeitado um sentido momento de silêncio em sua memória. 42 segundos. 1 segundo por cada quilómetro da sua prova de eleição. Para quem esteve no Quénia no dia daquela tragédia, aquela homenagem tocou forte. A emoção não dava para ser escondida.

Foi o mote para o que se seguia. Para embarcar na sempre exigente tarefa de correr uma maratona. E agora permitam-me que escreva na primeira pessoa, porque neste dia, neste dia ainda mais, corri com todos os ensinamentos que trouxe do Quénia. Não do treino, não dos efeitos da altitude. Ia correr com a noção dos sacríficios que aquele povo faz para sobreviver. E, mesmo assim, serem capazes de correr mais rápido do que qualquer outro povo. Ia correr com a noção de que ia doer a determinado ponto. Mas que tinha de me agarrar e lutar. Foi isso mesmo que fiz.





Os espanhóis que nunca nos largam

Sevilha, tal como Madrid, Barcelona ou Valência, é uma cidade que tem o hábito de mobilizar-se para ver e apoiar os corredores passar. E isso, por mais insignificante que possa parecer à primeira vista, tem um peso enormíssimo na forma como nós, os corredores, vivemos a maratona. Não há certamente uma explicação, mas é notório que há certos momentos em que um simples "ánimo" é capaz de nos fazer correr 5 segundos mais rápido por quilómetro ou fazer-nos simplesmente continuar a correr mesmo quando as pernas (e a cabeça) nos dizem para parar. Espanha consegue ter esse lado e, talvez por isso, tanto português faça tradição ir lá correr.

Neste domingo não foi diferente. Não vamos dizer que houve apoio em 100% do percurso, porque não houve, mas raras eram as zonas despidas de público. Essencialmente, e aí a organização está sempre de parabéns por fazer um percurso com isso em mente, os pontos com menos apoio estão no início, na passagem de 10 quilómetros pelo outro lado do rio Guadalquivir, em Triana. Depois disso, de volta à cidade, a experiência é sempre de grande apoio popular.



A sempre emblemática passagem pela zona da Catedral

A passagem pela Praça de Espanha é sempre algo emblemático, mesmo que ali o piso e até mesmo aquela volta (à 'rotunda') possa quebrar um pouco as pernas. Quando passamos pela zona da Catedral podemos queixar-nos dos carris e do piso, mas que melhor cenário do que, aos 39 quilómetros, estar em pleno centro histórico com a imponente Catedral ao nosso lado? E depois o final... Que final! O último quilómetro é feito com barreiras a separar os corredores do público. Faz-nos sempre lembrar aquelas etapas ao sprint da Volta a Espanha. Público dos dois lados, sem se calar um segundo... São mais de mil metros assim, antes de chegar à derradeira rotunda. Aí a sensação é ainda mais incrível. Quase capaz de ficar com pele de galinha. Isso, contudo, fica para segundos depois, quando cruzamos aquela linha de meta e recebemos a medalha.



Uma medalha que este ano tinha a cara de Abel Antón, num gesto de homenagem para assinalar o 25.º aniversário da conquista do título mundial da maratona, precisamente em Sevilha. Para quando por cá fazermos o mesmo e homenagearmos os nossos grandes nomes desta forma?





A medalha é o resultado do esforço. De muito esforço! O nosso. O de outros 12 mil corredores que nesta manhã se aventuraram. Muitos bateram os seus recordes, outros conseguiram alcançar os seus objetivos. Outros ficaram aquém do que queriam. É normal. Mas aquilo que nunca podemos desvalorizar é a imponência e importância de completar um desafio como este. Com 42 quilómetros e 195 metros.

Sevilha, como diz a música, tem uma cor especial. Ao sexto ano seguido, essa cor continua a ser especial. Ainda mais. Não há volta a dar. Voltaremos em 2025. Juntam-se a nós?



NOTAS FINAIS



Percurso: 8/10



Rápido, planinho e propício a recordes pessoais. Tem apenas dois pontos de ligeira inclinação (nas duas passagens pelo mesmo viaduto) e um momento menos 'limpo', na passagem pela Praça de Espanha. Além disso, é sempre a correr rápido!



Logística: 9/10



A partida e a meta estão localizadas praticamente no mesmo ponto, o que facilita bastante a logística pré e pós prova. É muito fácil lá chegar e todo o espaço é bastante amplo, permitindo um arranque sem grandes problemas. O bengaleiro, como nos últimos anos, é igualmente muito bem organizado e rapidamente conseguimos tanto entregar como levantar os nossos pertences. O único reparo que fazemos é mesmo aos abastecimentos, que apesar terem o ponto fortíssimo de serem dos dois lados nos pareceu terem em falta uma indicação clara do que estava a ser dado: se água ou isotónico. De resto, tudo perfeito!



Ambiente: 10/10



É Sevilha a acontecer. Sevilha é sempre assim. Um mar de gente a apoiar, um clima de festa, um clima de comunhão entre os corredores e entre o público e os corredores. Os maiores pontos de apoio são para lá dos 30 quilómetros, naquela altura na qual mais falta faz ter aquele 'plus' mental.



Medalha e t-shirt: 9/10



É sempre uma questão de gosto, mas no nosso caso ficamos agradados com aquilo que a organização nos entregou. A camisola técnica de prova é da ASICS e apresenta uma qualidade de material superior. Já a medalha, com um formato redondo já habitual, conta com um detalhe de homenagem a Abel Antón, algo que nos parece muito bem.



Preço: a definir



Como chegar



Uma das vantagens de Sevilha é que é muito fácil lá chegar tanto de carro, como de avião e até de autocarro. A partir de Lisboa, por exemplo, em cerca de 5 horas estamos na capital andaluza. De avião demora uma horinha. A opção do autocarro demora mais tempo, mas há várias opções e é também bastante acessível.



Onde ficar



Sevilha tem muitas opções do ponto de vista da hotelaria e também de alojamentos locais. A organização nos últimos tempos tem trabalhado com hoteis para criar listas com opções pensadas para os corredores, nomeadamente em termos de localização em relação à partida/meta, o que naturalmente já adianta bastante o trabalho e poupa preocupações. De qualquer forma, sendo uma cidade não muito grande, ficando em torno do centro histórico conseguimos rapidamente estar na zona da partida. No nosso caso, ficamos alojados no Silken Al-Andalus Palace, um hotel a 3 quilómetros da partida, junto do Estádio Benito Villamarín, casa do Betis.